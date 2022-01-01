Muhacirlik ne demek, TDK'ya göre Muhacirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhacirlik ne demek? Muhacirlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhacirlik kelimesi. Peki muhacirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhacirlik nedir, muhacirlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHACİRLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhacirlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muhacirlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göçmenlik



MUHACİRLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yine o kadar muhacirlik olacak, çoluk çocuk meydanda kalacak.

