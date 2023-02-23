Muhalefet 'Asker kışladan çıkarılmadı' demişti! O iddiaları çürüten görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından askerin kışladan geç çıktığı veya çıkarılmadığına yönelik ortaya atılan iddialar, güvenlik kamerası görüntüleri ile çürütüldü.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ili etkiledi. Depremin yaşanması sonrası AFAD, başta olmak üzere belediyeler, birçok ekip deprem bölgesine gitti.

MUHALFETTEN 'MEHMETÇİK KIŞLADAN GEÇ ÇIKTI' İDDİASI

Mehmetçik kışladan çıkarak deprem bölgesindeki arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Buna karşın muhalefet cephesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, deprem bölgesine geç gittiğini iddia etti.

AKAR: GENELKURMAY SÜRATLE RAPOR İSTEDİ

Bu konu hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu iddiayı yalanlamış bu konuda şunları söylemişti: "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30’da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı."

Muhalefet Asker kışladan çıkarılmadı demişti! O iddiaları çürüten görüntüler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Akar, saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanlarından bilgi almasının ardından saat 05.10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığını belirterek, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay’da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük" açıklamasında bulundu.

ASKERİN KIŞLADAN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜLER

Akar'ın açıklamaları sonrası Malatya'daki askerî kışlada çekilen görüntüler, muhalefetin iddiasını çürüttü. Saat 05.45'da güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ettiği görüldü.

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