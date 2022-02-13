Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! "10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz..."Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!Konsomatrislik ne demek, TDK'ya göre Konsomatrislik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 13 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Almanya'nın cumhurbaşkanı yeniden Frank-Walter Steinmeier olduGülse Birsel'in evli olduğunu biliyor muydunuz? Kocası Avrupa Yakası'nda bile oynamış! Görenler gözlerine inanamadı!Kadın istihdamının desteklenmesi için SGK'dan proje: 3 bin 984 lira hibe!Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıLignin ne demek, TDK'ya göre Lignin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! "10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz..."

Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! "10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz..."

Geçtiğimiz gün parlamenter sistemi görüşmesi için bir araya gelen 6 muhalefet liderine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! "10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz..."

Geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir araya gelen, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkenin gündemine oturdu. Yuvarlak masa etrafında parlamenter sistemi görüşmek üzere toplanan muhalefet liderlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! 10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz...

"ERKEKLER ERKEKLERLE, KADINLAR KADINLARLA..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, CHP lideri Kılıçdaorğlu'nun billboardlara astırdığı seçim vaatlerine değindi. Eş cinsel haklarına ayrıcalık tanınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen muhalefet liderlerine Soylu, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" şeklinde tepki gösterdi.

Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! 10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz...Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! 10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT