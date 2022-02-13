Muhalefet parti liderlerinin bir araya geldiği davete İçişleri Bakanı Soylu'dan sert çıkış! "10 tane yuvarlak masanın etrafına da gelseniz..."

Geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir araya gelen, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkenin gündemine oturdu. Yuvarlak masa etrafında parlamenter sistemi görüşmek üzere toplanan muhalefet liderlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

"ERKEKLER ERKEKLERLE, KADINLAR KADINLARLA..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, CHP lideri Kılıçdaorğlu'nun billboardlara astırdığı seçim vaatlerine değindi. Eş cinsel haklarına ayrıcalık tanınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen muhalefet liderlerine Soylu, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" şeklinde tepki gösterdi.