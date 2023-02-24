Muhamed Salanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhamed Salanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhamed Salanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhamed Salanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhamed Salanovic 12 Aralık 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Muhamed Salanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhamed Salanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emin Martinovic yapmaktadır. Muhamed Salanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Muhamed Salanovic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhamed Salanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhamed Salanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhamed Salanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhamed Salanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

24 Temmuz 2020 yılında FK Gorazde

Muhamed Salanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhamed Salanovic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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