Muhammad Abdallah Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammad Abdallah Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammad Abdallah Hussain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Muhammad Abdallah Hussain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Muhammad Abdallah Hussain 25 Şubat 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Muhammad Abdallah Hussain Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammad Abdallah Hussain, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammad Abdallah Hussain'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Muhammad Abdallah Hussain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Muhammad Abdallah Hussain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ocak 2018 yılında Mighty Jets
8 Ekim 2019 yılında Nasarawa United
2 Mart 2021 yılında Ljungskile
17 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
1 Haziran 2022 yılında Shooting Stars
Muhammad Abdallah Hussain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Muhammad Abdallah Hussain şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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