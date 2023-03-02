Muhammadu Faal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammadu Faal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammadu Faal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Muhammadu Faal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Muhammadu Faal 1 Temmuz 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Muhammadu Mustapha Faal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Muhammadu Faal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Muhammadu Faal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammadu Faal'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Muhammadu Faal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Muhammadu Faal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında L'Aquila
1 Aralık 2016 yılında San Gregorio
30 Haziran 2017 yılında L'Aquila
10 Ağustos 2017 yılında Dulwich Hamlet
2 Mart 2018 yılında Kingstonian FC
1 Temmuz 2018 yılında Dulwich Hamlet
4 Aralık 2018 yılında Enfield Town
6 Ocak 2020 yılında Bolton
6 Kasım 2020 yılında Barnet
31 Mayıs 2021 yılında Bolton
24 Temmuz 2021 yılında Enfield Town
3 Ağustos 2022 yılında Havant & Water.
Muhammadu Faal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Muhammadu Faal şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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