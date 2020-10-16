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Muhammed Assaf Batı Şeria'ya İsrail'in giriş izni vermemesini kınadı

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail'in Filistinli ses sanatçısı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) iyi niyet elçisi Muhammed Assaf'a işgal altındaki Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı.

Muhammed Assaf Batı Şeria'ya İsrail'in giriş izni vermemesini kınadı

GAZZE (AA) -Kültür Bakanı Seyf yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Assaf'a yönelik uygulamasına ilişkin "Filistin sanatı ve kültürüne karşı yürüttüğü savaşın bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin kültürüne bağlı ve halkın haklarını savunan Assaf'a yönelik kışkırtma yaptığını belirten Seyf, "Filistin sanatına ve Filistin'in yıldızlarından birine karşı yürütülen kampanyanın başarıya ulaşamayacağını" ifade etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Muhammed Assaf'ın işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine artık izin verilmeyeceğini kaydetti.

UNRWA, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.



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