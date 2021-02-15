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Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığı görevinden alınan Muhammed Cahit Şirin, şu sıralar vatandaşlar tarafından internette çokça bakılan isimlerin başında geldi. Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılan Şirin'e ait tüm bilgileri biz de haberimizde derledik.

Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları TÜİK'in açıkladığı son dakika atama haberinin ardından internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Cahit Şirin, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 37 yaşındaki Şirin ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamasının ardından Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Muhammed Cahit Şirin, Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görevlerde bulundu. 2018 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu’nda çalışan Şirin, 22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

İyi derecede ingilizce bilen Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığı görevinden alındı.

Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN EŞİ KİM?

Daha önce Ekonomi Bakanlığında danışman olarak çalışan 37 yaşındaki Muhammed Cahit Şirin, 2019 yılının haziran ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen'le evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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