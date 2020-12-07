Muhammed Hikmet Tuzkaya hayatını kaybetti

Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun halifelerinden, Erenköylü Hacı Muhammed Hikmet Tuzkaya yaşamını yitirdi. Tuzkaya'nın ölümü sevenlerini yasa boğarken sosyal medyada çok sayıda taziye paylaşımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü'nün değer verdiği bir isim olan Tuzkaya'yı son olarak Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ziyaret etmişti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Tuzkaya'nın evinde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

