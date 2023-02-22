Muhammed Kabiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Kabiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Kabiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Kabiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Kabiru 18 Ağustos 1997 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Kabiru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. Muhammed Kabiru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Muhammed Kabiru'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhammed Kabiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Kabiru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Kabiru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Kabiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2015 yılında HNK Rijeka II

31 Ocak 2016 yılında NK Krka

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

31 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors

Muhammed Kabiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Kabiru şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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