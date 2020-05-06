Muhammed Mahmud et-Tablavi kimdir?

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MUHAMMED MAHMUD ET-TABLAVİ KİMDİR?

Muhammed Mahmud et-Tablavi, Kasım 1934'te Mısır’ın Giza kentindeki Mit Akabe semtinde dünyaya geldi. 9 yaşında Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.

Mahmud el-Husari, Muhammed Sıddık el-Minşevi ve Abdulbasit Abdussamed gibi güzel sesli hafızların beşiği Mısır’da, daha 12 yaşındayken kendisinden söz ettirmeyi başaran Tablavi, 15 yaşına geldiğinde artık ünlü bir kari olmuştu.

El-Ezher Camisi gibi Mısır’ın en önemli camilerinde Kuran’ı Kerim okuyan Tablavi farklı ses tonundan dolayı "yanık sesli kari" olarak biliniyordu.

Tablavi, dünya genelinde düzenlenen Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmalarına jüri üyesi olarak çağrılıyordu.

Kahire merkezli “Kuran Hafızları ve Karileri Sendikası” tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir hasta olan Tablavi’nin bugün başkent Kahire’deki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Tablavi'nin naaşının Kahire’nin Besatin bölgesindeki aile mezarlığına bu gece defnedileceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taziye çadırı kurulmayacağı belirtildi.