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Muhammed Şerif kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Şerif Beşiktaş'a mı tansfer oldu?

Beşiktaş, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad'ın Muhammed Şerif ile ilgili haberi dikkat çekti. Peki Muhammed Şerif kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Şerif Beşiktaş'a mı tansfer oldu? İşte detaylar...

Muhammed Şerif kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Şerif Beşiktaş'a mı tansfer oldu?

Şampiyonluk yolunda son viraja önde giren Beşiktaş, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad'ın Muhammed Şerif ile ilgili haberi dikkat çekti. Peki Muhammed Şerif kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Şerif Beşiktaş'a mı tansfer oldu? İşte ayrıntılar...

MUHAMMED ŞERİF KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Şerif 25 yaşında Mısırlı bir futbolcudur.

Muhammed Şerif, Mısır'da bu sezon 15 maçta attığı 9 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Şerif ayrıca Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

1,84 boyuncaki Mısırlı golcü, iki ayağını da iyi kullanırken, zaman zaman kanatlarda da forma giyebiliyor.

MUHAMMED ŞERİF BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLDU?

Mısırlı gazeteci Muhammed Faruk Saad, Galatasaray'ın Mustafa Muhammed transferinin ardından Türkiye'den Mısır pazarına olan ilginin arttığını ve Beşiktaş'ın El Ahly'nin golcüsü Muhammed Şerif için girişimlere başladığını kaydetti.

Saad Mısır basınında, "Beşiktaş, önümüzdeki transfer döneminde onu transfer etmek istiyor. Bir süredir izliyorlar ve ilk temasları da gerçekleştirdiler. El Ahly'nin ciddi bir bedel talebi var, ne olacağını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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