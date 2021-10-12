Muhammen ne demek, TDK'ya göre Muhammen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhammen ne demek? Muhammen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhammen kelimesi. Peki muhammen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhammen nedir, muhammen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAMMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhammen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhammen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhammen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oranlanan, tahmin edilen

