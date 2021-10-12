Muhammin ne demek, TDK'ya göre Muhammin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhammin ne demek? Muhammin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhammin kelimesi. Peki muhammin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhammin nedir, muhammin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAMMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhammin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhammin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhammin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oranlayan, tahmin eden

