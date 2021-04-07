Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından, hayat verdiği karakterlerle unutulmayacak izler bırakmış Muharrem Erdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını da üstlendiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken biz de haberimizde Muharrem Erdemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Muharrem Erdemir oynadığı diziler konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR? NERELİ?

1964 yılında Sivas'ta dünyaya gelen usta oyuncu Muharrem Aydemir, 15 yıldan uzun süredir içinde olduğu oyunculuk sektörünün önde gelen isimlerinden birisi idi. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde farklı karakterlere hayat veren Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.

MUHARREM ERDEMİR KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın usta ismi Muharrem Erdemir, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası, Erdemir'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaparak, "Meslektaşımız Muharrem Erdemir hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Usta sanatçının kızı Eda Erdemir ise, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

MUHARREM ERDEMİR OYNADIĞI DİZİLER

2005 - Ihlamurlar Altında

2005 - Aşk Oyunu

2009 - Canım Ailem

2010 - Kurtlar Vadisi Pusu

2010 - Akasya Durağı

2015 - Kertenkele

2017 - Şevkat Yerimdar

2020 - Arka Sokaklar

FİLMLER:

1987 - Skandal

2006 - Beyza'nın Kadınları

2007 - Zincirbozan

2015 - Temel ile Dursun İstanbul'da

2015 - Avanak Dedektör

2019 - Laz Kit

2019 - Ferhat ile Şirin