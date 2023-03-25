Muharrem İnce, 100 bin imzayı topladı! Cumhurbaşkanı adayı oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyenlerin 100 bin imza toplama süreci devam ediyor. 100 bin imza toplamaya çalışan adaylar arasında yer alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce beklenen adımı attı.
İnce, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olma hakkı elde etti.
İMZA VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
İnce 100 bin imza toplamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM." dedi.
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım ?— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
100 bin imza TAMAM
Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM.
ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLDU
İnce böylece seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi oldu.
İMZA SAYILARINDA SON DURUM
Muharrem İnce: 100 bin 117
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 151
Sinan Oğan: 58 bin 45
Doğu Perinçek: 19 bin 667
Yakup Türkal: 2 bin 392
Erkan Trükten: Bin 511
Tevfik Ahmet Özal: bin 1
İrfan Uzun: 663
Halil Murat Ünver: 360
Hilmi Özden: 325
Davut Turan:99
ERBAKAN, CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI
Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplayan Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.
İMZA VERME SÜRECİ 27 MART'TA SONA ERECEK
Ayrıca, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kabul edilen isimlerin imza toplama süreci ise 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.