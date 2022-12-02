Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne ziyaretinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında altılı masaya bazı göndermelerde bulundu.

Rukiye Karapunar
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Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem Merkel’in danışmanlığını yapan ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i ekonomi danışmanı olarak atamasını, altılı masanın hala daha bir aday çıkaramamış olmasını da eleştirdi.

"CHP ÇİZGİSİNDE DANIŞMAN YOK"

Muharrem İnce basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.

Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"

"O KADAR GÜÇLÜ ADAMSANIZ ÇIKIN, BİRİNİZ ADAY OLUN, KAZANIN"

Altıla masa liderlerinin açıklamış odlukları eş güdüm kuruluna dair de konuşan İnce "Bir 'eş güdüm kurulu' oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan; bu eş güdüm kurulu, cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o kişi 50 artı 1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek sonra dönecek 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana akıl verin ben de yöneteyim' diyecek. O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun, kazanın" dedi.

Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"

"EN BÜYÜK ERDOĞANCI ALTILI MASANIN AÇIKLAMALARIDIR"

Altılı masanın hala daha bir aday belirlememmiş olmasını kendilerine güvenmediklerini söyleyen İnce "Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam' diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eriniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular, aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı masa buna talimat verecek. Böyle bir şey olamaz. 6'lı masada oturanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı; yardımcılarından talimat mı alacak? 6'lı masada oturanlar, milletvekili olacaklarsa cumhurbaşkanı; yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun, diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görünüp, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Başörtüsü tartışmasından tutun da 'eş güdüm kurulu'na kadar açıkladıkları bütün işler, biraz derin düşündüğünüzde hepsi Erdoğan'ın işine yarıyor. Yıkılmış, bitmiş bir iktidarı son 2 ay içinde yeniden dirilttiler. Millet geçim sıkıntısında inim inim inlerken, son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar. Bitmişti bu iktidar. En büyük Erdoğancı, 6'lı masanın açıklamalarıdır, onlardır." ifadelerini kullandı.

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