Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi! "Aday olayım ama şartlarım var "

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olabileceğini dile getirerek," Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6’lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi! "Aday olayım ama şartlarım var "

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Erdemli ilçesine giderken Konya'da mola verdi. Burada cuma namazını kıldıktan sonra Mevlana Meydanı'nda basın açıklaması yapan Muharrem İnce, 2023 seçimleri için konuştu. Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu ifade eden İnce, altılı masanın adayının olmamasına dikkat çekerek çarpıcı bir teklifte bulundu.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi!

"ADAY BULAMIYORSANIZ MUHARREM İNCE BURADA"

Muharrem İnce," Cumhur İttifakı’nın adayı belli, Erdoğan. Millet İttifakı’nın adayı belli değil. Bakın şimdi ben, Millet İttifakı’na 6’lı masaya sesleniyorum; 2018’de Sayın Kılıçdaroğlu aday olması gerekirken olmadı. Sayın Akşener aday oldu. Yüzde 7,5 oy aldı. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Erdoğan’ı destekledi. Sayın Uysal da Sayın Akşener’i destekledi. Sayın Karamollaoğlu zaten kendisi adaydı. Bunların içinde en çok oyu alan benim. Hepsi partisinden daha az oy aldı. Ben partimden 8 puan fazla oy aldım. Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6’lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok." diye konuştu.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi!

ADAY OLMAK İÇİN 3 ŞART AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartları olduğunu dile getiren İnce, "Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var. " diyerek şunları söyledi:

"Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi ‘neredeydin?’ diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz."

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi!

"BEN KAZANIRSAM KOLTUĞUNUZDA OTURURSUNUZ"

"Derdiniz Türkiye’ye ise, derdiniz memleket ise ben buradayım." diyen İnce, " Derdiniz koltuk ise gene işinize yarar. Ben kazanırsam koltuğunuzda oturursunuz. Ben kaybedersem gene koltuğunuzda oturursunuz. Koltuğunuz da ortada. Bakın bu şartları sağlarsak size garanti ediyorum yüzde 65 ile seçimi alırım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için altılı masaya seslendi!

"DOLAR 18 LİRA OLDU, BUGÜN HERKES ONA GÜVENİYOR"

Dolar kuru 4.5 TL iken yüzde 31 oy aldığını anımsatan İnce," Dolar 18 lira oldu. Bugün herkes ona güveniyor zaten. 2018’de cesareti olmayanları bugün cesaretinin olması, doların 18 lira olmasından kaynaklanıyor. Ama kazın ayağı öyle değil." diye konuştu.

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