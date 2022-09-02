Muharrem İnce fena faka bastı! "Siyaseti bırakırım" demişti, sözleri ortaya çıktı: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın"

"Demirtaş serbest bırakılsın diye bir cümle mi getir, burada siyaseti bırakıyorum" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un sunumuyla ekrana gelen Mevzular Açık Mikrofon’un konuğu oldu, soruları yanıtladı.

Muharrem İnce'ye soru yönelten İlayda isimli kişi," Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. Sizce bu tutum, PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri, Memleket Partisinin içerisindeki memleket kelimesini yakışıyor mu? Gerçekten bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz? " dedi.

Muharrem İnce fena faka bastı! Siyaseti bırakırım demişti, sözleri ortaya çıktı: Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın

"SERBEST BIRAKILSIN DİYE CÜMLEMİ GETİR, SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda açıklama yapmadığını dile getirerek, " Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir, burada siyaseti bırakıyorum. Söz. Bak burada bırakıyorum, yazıyorum." dedi. Bir kağıda siyaseti bırakacağını yazdığını belirten İnce," Siyaseti bırakıyorum, imzaladım" diye konuştu.

Bu açıklama sonrası Muharrem İnce'nin geçmişte yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda kullandığı sözler ortaya çıktı.

Muharrem İnce fena faka bastı! Siyaseti bırakırım demişti, sözleri ortaya çıktı: Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın

DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞ:

Muharrem İnce, geçmişte Demirtaş hakkında, "Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim. Gideceğim, hatta serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda?" ifadelerini kullandı.

İnce'nin söz konusu video sonrası siyaseti bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

Muharrem İnce fena faka bastı! Siyaseti bırakırım demişti, sözleri ortaya çıktı: Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, propaganda yapsın

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