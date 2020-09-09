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Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu Bin Günde Memleket Hareketi sloganıyla başlattığı projesi kapsamında Muş'a gitti. Burada halka seslenen İnce, "Türkiye'yi karış karış gezip dertlerini dinleyeceğiz!" dedi.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Muş'a geldi. İnce, "Ankara'daki merkez binalarda yan yana oturup, 1 hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz" dedi.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

"TELEVİZYON KANALLARI HALKIN HER SIKINTISINI EKRANA TAŞIMIYOR"

Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" kapsamında geldiği Muş'ta, kent merkezindeki esnafla buluştu. Otobüsle şehirleri gezen, belirli noktalarda durarak, halkla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen İnce, sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat etti.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

Türkiye'yi karış karış gezeceğini belirten İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce, "Şehir merkezinde içme suyu problemi olduğunu duydum. Vatandaşı dinleyeceğiz, buradan Bitlis ve Van'a geçeceğiz. Televizyon kanalları, halkın her sıkıntısını ekrana taşımıyor. Milletle birlikte biz de öğrenmiş olacağız. Yani bakın artık televizyon kanalları izlenilmiyor. YouTube var. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti. Ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Ankara'daki merkez binalarda yan yana oturup, 1 hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Biz onlarda durumu kavramaya çalışıyoruz. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm önerilerini anlatacağız, bunları dillendireceğiz. Allah hakkımızda hayırlısını etsin" diye konuştu.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

"BEN BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENİYİM"

Basın mensuplarının sorusu üzerine, Erol Mütercimler'in imam hatip okulları ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, "Ben okul üzerinden öğrenci sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim, bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatipliler, Anadolu, fen, güzel sanatlar liseliler hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette sapık az yok yani çok sayıda da var. Bu da bir gerçek ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım" dedi.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi kapsamında Muş'ta

Kentteki esnafla ve vatandaşla bir araya gelen Muharrem İnce, kent ziyaretlerinden sonra geldiği heyet ile birlikte otobüsle Bitlis'e geçti.

Berna Akkaya
Editör


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