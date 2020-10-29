Muharrem İnce'den flaş açıklama: CHP'de her gün yeni bir skandal duyuyoruz

Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve Memleket Hareketine katılan kişileri açıklayacak.

Yarın gerçekleşecek olan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce "Ekibimiz; yarın herkes kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. 3 arkadaşımız ailesinde Kovid çıktığı için onlar kendilerinde olmasa da bizim ve kendi güvenlikleri için gelmediler. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, manifestosu konusunda ise, "Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor, ekonomimiz alarm veriyor, döviz aldı başını gidiyor. İnsanlar, gençler işsiz, emekliler geçinemiyor. Türkiye'de iktidar sorunlara çare olamıyor. Ama bunun yanında da Türkiye'ye umut olamayan bir muhalefet var. Umutları yeşertemiyor, umutları yükseltemiyor. İnsanlara güven veremiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin oylarının yüzde 70'lerede olması lazım. Oysa çok çok aşağılarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Türkiye'ye memleket hareketi olarak, bu memleketin eline taşın altına sokan evlatları olarak, rahatını bozan insanları olarak hep birlikte bir üçüncü yol, bir seçenek sunmak istiyoruz milletimize. Yarın açıklamamız ve kadromuzu tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine ilişkin de konuşan Muharrem İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz. Kendi gücüne güvenmelidir, 'Ben tek başıma 50+1 alacağım' diye yola çıkmalıdır. İttifaklar ise seçime 2 ay kala yapılacak olan işlerdir. Seçim daha ortada yokken 2-3 yıl öncesinden ittifaklarla yola çıkarsanız kendi siyasi partinizin gücünü zayıflatırsınız. Kendine güvenmeyen bir yapının işidir bu. Kendine güvenen, öz güveni yüksek bir yapı 'ben 50+1 alacağım' diye çıkar. Biz üçüncü bir yol olarak '50+1 ila yapılabilir bu iş' diyoruz, bizim iddiamız bu. Seçime yakın, anketleri var, saha çalışması var, sokağı var, ittifaklar kurarsınız o ayrı mesele. Ama bugünden ittifakla yola çıkılmaz. O sonraki işlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tavsiyem budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etmelidir; biz tek başımıza 50+1'i alacağız. Bütün siyasi partiler böyle yola çıkmalıdır ki, hele hele ana muhalefet partisi CHP'nin temel işlevi olmalıdır bu. Zaten mantalite hatası buradan kaynaklanıyor" dedi.