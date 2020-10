Cumhuriyet Halk Partisi'nden soyutlanarak Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce, bu hareketi bir parti kurma amacı ile değil "memleket sorunlarını çözmek" için kurduğunu belirtiyor. İnce, bugün İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, Memleket Hareketine katılan isimleri tek tek açıkladı. Açıklanan isimler arasında Ali Rıza Büyükuslu'da bulunuyor. Peki, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Detaylar haberimizde...

ALİ RIZA BÜYÜK USLU KİMDİR?

Akademisyen ve yazar olan Ali Rıza Büyükuslu, Muharrem İnce'nin verdiği bilgilere göre, bir işletme profesörüdür. Profesör Doktor Ali Rıza Büyükuslu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ali Rıza Büyükuslu aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi'nin eski rektörüdür.

Ali Rıza Büyükuslu, doktorasına The University Of Warwick, Warwick Business School, Industrial Relations And Organization Management, İngiltere'de devam ediyor.

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılanlar kimlerdir?

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılan isimler şöyle:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)