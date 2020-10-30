İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisni partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Ayberk Yağız kimdir? İşte detaylar...

MEMLEKET HAREKETİNDE YER ALAN AYBERK YAĞIZ KİMDİR?

ODTÜ Teknokent’te bulunan ve Türkiye’nin ilk medikal hızlı prototipleme odaklı şirket olan Ay Tasarım’ın kurucusu endüstriyel tasarımcı Ayberk Yağız, endüstriyel tasarım sektöründe yaklaşık 16 yıllık deneyiminin yanı sıra 2012-2014 yılları arasında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanlığı da yapmıştır.