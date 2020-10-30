Muharrem İnce'nin memleket hareketinde yer alan Ebru Arıkan kimdir, kaç yaşında?

Muharrem İnce tarafından başlatılan Bin Günde Memleket Hareketi projesinde yer alan kişilerden birisi olan Ebru Arıkan internette çokça bakılan kişilerden birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

EBRU ARIKAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dr. İbrahim Arıkan'ın kızı olan Ebru Arıkan 19 Eylül 1971'de İstanbul'da doğdu. Kuruluşundan bu yana Arıkanlı Holding ve bağlı şirketlerin Ortağı ve Genel Kurul Üyelisi olan Ebru Arıkan, MEF Eğitim Kurumları bünyesinde MEF Uluslararası Okul'unda kuruluş dönemi ve sonrasında yönetimde görev aldı. Sağlık alanında da yurt dışında araştırma ve çalışmalar yapan Arıkan, doğa sporları ve sanatla da yakından ilgilenmektedir.

BABASI DR. İBRAHİM ARIKAN KİMDİR?

1941 yılında Yozgat’ın Salur köyünde doğdu. İlkokul öğretmeni olmak üzere sınavla Mimar Sinan İlköğretmen Okulu’na girdi. Okuldaki çalışkanlığı ve başarılarından dolayı, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na seçildi. 1968 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu ve Fen Fakültesi Fizik - Matematik Bölümü’nü tamamladı. 1968 - 1971 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde asistanlık görevini yürüttü.

1972 yılında Türkiye ‘de ilk olan MEF (Modern Eğitim Fen) Dershanesi’ni, 1982’de Türkiyenin yine ilk kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo A.Ş.yi, kurdu. 11 Şubat 1996 tarihinde tüm şirketlerini, Arıkanlı Holding A.Ş. şemsiyesi altında toplayan Kurucumuz, Dr. İbrahim Arıkan, Eğitim, İletişim, Enerji, Taşıma, Lojistik, Sanayi ve İnşaat alanlarında yatırımlar yaparak toplumun ve ekonomimizin refahı için özverili çalışmalarda bulundu.

Kurucumuz, dünyada ki gelişmeler ışığında 8 yıl boyunca çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini yerinde incelemiş ve eğitim sistemimize yeni bir model hediye etmiştir. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı duayen eğitimci, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu donanıma sahip insanları yetiştirmek üzere 1996 ‘da kurduğu MEF Ulusal ve Uluslararası Okullarının yanısıra, 2012’de MEF Üniversitesini eğitim dünyasına kazandırdı.

Girişimci kişiliği ile iş dünyasında oluşturduğu şirketler, kurduğu sistem ve yarattığı markalarla değişik sanayi ve hizmet sektörlerinde önderlik yaparak, bir çok ilk’e imza attı.

14 Mayıs 2001 tarihinde KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Senatosu tarafından oybirliği ile İşletme Bilim Dalında “Onursal Doktora” unvanı, 22 Mayıs 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın üniversitelerinden Roger Williams Üniversitesi tarafından beşeri bilimler dalında fahri “doktora” unvanı verildi.

“Modern Fizik”, “Biz Bize”, “Orijinal Fikir Üretme ve Yaratıcılık”, “Kurum Başarısı İçin”, “Yöneticiye Mektup”, “Her Durumda Başarmak”, “Kriz Önce Haber Verir Sonra Kapıyı Çalar” “Tarih Ekonomiyi, Ekonomi Tarihi Oluşturur”, “Ya Yenilenirsin Ya da Yenilirsin” ve “Öğreten Öğretmen Öğrenen Öğrenci” adlı 10 kitabı olan Dr. İbrahim Arıkan’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri de bulunmaktadır.

Dr. İbrahim Arıkan, 2 Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Tüm hayatını eğitime adamış değerli öğretmen, girişimci işadamı, doğa dostu, bilim insanı Dr. İbrahim Arıkan dünyanın en çok iyiliğe ihtiyacı olduğuna inanır ve her şartta iyi kalmayı başarırdı. Ülkemize kazandırdığı öncü kurum ve kuruluşlarıyla, yenilikçi fikirleriyle, eğitime ve insana verdiği değerle her zaman özlemle ve saygıyla anılacaktır.

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİNE KATILAN KİŞİLER

Muharrem İnce'nin açıkladığı kişiler şu şekilde:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)