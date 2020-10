Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan İlkay Yıldırım kimdir?

İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Ekonomist İlkay Yıldırım kimdir? İşte detaylar...

İLKAY YILDIRIM KİMDİR?

Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Kadın Girişimci Ödülü sahibidir. Özel hayatı hakkında pek fazla bilgi yer almamakla birlikte araştırmalarımız sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

BUİKAD 2020 yılı Kadın Girişimci Ödülü'nü İlkay Yıldırım kazandı.

Renault, Fiat gibi OEM'lerin onaylı plastik hammadde tedarikçisi olan Burpol; Türkiye'nin plastik atıklarından yüksek performanslı plastik hammadde üreterek, ağır sanayiye kazandırıyor. Firma, yatırım stratejilerini de Ar-Ge ve üretim hatlarında devam ettirmeyi hedefliyor.

Burpol Polimer, 'İleri görüş geri kazanım' sloganı ile yola çıkan, plastik sektöründe atık ve atıl olan plastik atıkları kendi know how 'ı ile geliştirip üreterek otomotiv sanayinin kullanımına hazır hale getiriyor. Post endüstriyel ve endüstriyel atıkları yüksek performanslı plastik hammaddeye dönüştürüyor. Katma değerli ve yerli plastik hammadde üretimi ile ithalatı önleyerek, yıl içinde Romanya, Çin ve İngiltere'ye ihracat yapmayı hedefliyor. Can Polat Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan ve faaliyetine 2015 yılında başlayan Burpol Polimer, yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı plastik compoundlar üreterek, ağır sanayiye kazandırıyor. Yüzde 80 otomotiv sektörüne hizmet eden firma, ayrıca beyaz eşya, mobilya, elektrik ve ambalaj sektörlerine hizmet veriyor. Ar-Ge çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Post endüstriyel (evsel atık) ve endüstriyel plastik atıkları toplayıp, filtreleme-temizlik-yıkama-kırma işlemlerinden sonra hammadde haline getirerek, yeniden ağır sanayiye kazandıran Burpol, yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı polipropilen compoundları üretiyor.

Aralık 2018'de Kayapa OSB'de yeni hizmet binalarına taşındıklarını belirten Burpol Polimer Genel Müdürü İlkay Yıldırım, 6 bin metrekare kapalı alanda yıllık 12 bin tonluk kapasite ile yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden plastik hammadde üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl itibari ile ihracata da başlamayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Romanya, Çin ve İngiltere'deki otomotiv, ambalaj, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki müşteriler için proje çalışmalarına başlıyoruz. Bu yıl için üretimden ihracatın alacağı payı yüzde 30 civarı öngörüyoruz. Bu yılki ihracatın seyrine göre kapasite artışına yönelik yeni yatırım planlarımız var. 2023 yılına kadar devreye alacağımız yatırımlarla kapasitemizi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz" dedi.