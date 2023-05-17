Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi

Seçimlere 2 gün kala, çıkan sahte kaset komplosu ile adaylıktan geri çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Memleket partisi olarak nasıl bir tavır takınacaklarını belirlediler.

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Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Partisinin cumhurbaşkanı adı olan Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce, seçimlere 2 gün kala sahte kaset komplosuna kurban giderek adaylıktan geri çekilmek zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlk turda 50+ 1 hiç bir aday sağlayamaması üzerine kanun gereği 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Memleket Partisinin cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı veya millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu

Memleket Partisi, Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında Parti Meclisi'ni (PM) toplayarak 4 saati aşan bir görüşme yaptı.Toplantıda, ikinci tura kalan seçimde iki adaydan birini desteklememe ve seçmenlerini serbest bırakma kararı alındı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce, genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Parti Meclisi'ni (PM) topladı.

4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu desteklenmesinin daha doğru olduğu tartışıldı.

MEMLEKET PARTİSİ SEÇMENLERİ YÖNLENDİRMEME KARARI ALINDI

Parti yönetiminin "her iki adayın doğrudan desteklenmesine" sıcak bakmadığı ve toplantının sonunda "Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu" kararının çıktığı kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre; bu konuda tercihin Memleket Partisi'ne oy veren seçmenlere bırakılması kararlaştırıldı. Bu kararın perde arkasında, "Genel Başkan İnce'nin eski partisine olan kırgınlığının yattığı" aktarıldı.

İnce, adaylıktan çekilmesinden önce hakkında çıkan iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üzüldüğüm taraf şu; FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır, FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MEMLEKET PARTİ SİYASİ HAYATINA DEVAM EDECEK

Parti Meclisi'nde ayrıca, Memleket Partisi'ni kapatılmamasına ve siyasi hayatına devam etmesine karar verildi.

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