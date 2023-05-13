Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı

Adaylıktan çekilmesi ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpası ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz’ın da bulunduğu 12 şahıs gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER YURTDIŞINDAN ALINMA

Yapılan açıklamada sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü, bahse konu fotoğrafların ise yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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KAYNAK: Yeni Şafak

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