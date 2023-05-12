Seçimlere 2 gün kala Son anketi sonuçları açıklandı! İki aday arasında 7,1 puan fark var!

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı. Seçimin ilk turda biteceği sonucu çıkan ankette, iki aday arasında 7,1 puan fark olduğu gözüküyor.

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Seçimlere 2 gün kala Son anketi sonuçları açıklandı! İki aday arasında 7,1 puan fark var!

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala Areda Survey tarafından yayımlanan son anket sonuçlarına göre aday listesinde birinci sıradaki aday ile ikinci sıradaki aday arasında 7,1 puan fark görünüyor.

İŞTE 1 GÜN KALA SON ANKET SONUÇLARI

İlk aday, yüzde 50+1'i ilk turda elde ediyor.

İkinci sıradaki aday ise 7,1 puan fark ile geride.

Cumhurbaşkanlığı sonuçları şöyle:

Birinci aday: %51,3

İkinci aday: %44,2

Üçüncü aday: %3,9

Dördüncü aday: %0,6

PARTİLER ARASINDAKİ OY ORANLARI

26 ilde 25000 kişi ile 11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete göre;

Birinci parti: %41,4
İkinci parti: %26,0
Üçüncü parti: %9,2
Dördüncü parti: %8,9
Beşinci parti: %7,5
Altıncı parti: % 1,9
Yedinci parti: %1,6
Sekizinci parti: %1,5
Dokuzuncu parti: %0,4

KAYNAK : Haber7

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