Seçimlere 2 gün kala Son anketi sonuçları açıklandı! İki aday arasında 7,1 puan fark var!

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala Areda Survey tarafından yayımlanan son anket sonuçlarına göre aday listesinde birinci sıradaki aday ile ikinci sıradaki aday arasında 7,1 puan fark görünüyor.

İŞTE 1 GÜN KALA SON ANKET SONUÇLARI

İlk aday, yüzde 50+1'i ilk turda elde ediyor.

İkinci sıradaki aday ise 7,1 puan fark ile geride.

Cumhurbaşkanlığı sonuçları şöyle:

Birinci aday: %51,3

İkinci aday: %44,2

Üçüncü aday: %3,9

Dördüncü aday: %0,6

PARTİLER ARASINDAKİ OY ORANLARI

26 ilde 25000 kişi ile 11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete göre;

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Birinci parti: %41,4

İkinci parti: %26,0

Üçüncü parti: %9,2

Dördüncü parti: %8,9

Beşinci parti: %7,5

Altıncı parti: % 1,9

Yedinci parti: %1,6

Sekizinci parti: %1,5

Dokuzuncu parti: %0,4

KAYNAK : Haber7

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