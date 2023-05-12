Bağımsız vekil adayın mitingi alay konusu oldu! 100 kişinin katıldığı mitingde vatandaşlar kahkahaya boğuldu!

Van'ın Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi'nin kentin en işlek meydanında düzenlendiği metigde sadece 100 kişinin katıldığını görünce açıklama yaparak:" ben 100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş" dedi.

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Bağımsız vekil adayın mitingi alay konusu oldu! 100 kişinin katıldığı mitingde vatandaşlar kahkahaya boğuldu!

Van'ın Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi'nin kentin en işlek meydanında düzenlendiği ve 100 bin kişinin beklendiği mitinge sadece 100 kişi katıldı.

DÜZENLEDİĞİ MİTİNGDE, KATILIM SAYISINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Van'da yaklaşık 4 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yeniden bağımsız aday oldu. Bağımsız Aday Ahi, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting düzenlediği Beşyol Meydanı'nda bir miting düzenledi. Etrafın tamamen barikatlarla kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge ise sadece 100 civarında vatandaş katıldı. Barikatların dışında da vatandaşların ilgiyle izlediği mitinge katılanlar kahkahaya boğuldu.

Bağımsız vekil adayın mitingi alay konusu oldu! 100 kişinin katıldığı mitingde vatandaşlar kahkahaya boğuldu!

"PATATESİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Miting sırasında konuşma yapan ve zaman zaman şarkı söyleyen Ahi, vaatleriyle katılanları güldürdü. Miting alanına gelmeyerek barikatların dışarısında duran vatandaşlara sitem eden Ahi, "Dışarıdaki arkadaşlar size zarar vermeyeceğim içeri girin. Bir içeri gelin. Eğer bir ithal patates olsaydı burayı doldurmuş olurdunuz. Yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın" dedi.

"100 BİN İNSAN BEKLİYORDUM AMA 100 KİŞİ GELMİŞ"

Vatandaşa "Siz beni sevmiyor musunuz?" Diye soran Ahi, "Meydan dolu olsaydı 65 projem vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamayacağım. Eğer içeri gelirseniz ben projeleri açıklayacağım. Yıllardır ziraat patatesi yedik, ne fayda gördük. Biraz da yerli patates yiyelim. Eğer İdris Ahi kazanırsa başlık parası yasak olacak. Ben bugün burada 100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş" diye konuştu.

Bağımsız vekil adayın mitingi alay konusu oldu! 100 kişinin katıldığı mitingde vatandaşlar kahkahaya boğuldu!

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KAYNAK: İHA

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