Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!

Son dakika... Kızılay yönetim kurulu başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri Tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğmuş büyük küçük demeden herkes imkanları nispetinde yardım seferberliği koşmuştu.

Özetle bu gelişmeler yaşanırken AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, Kızılay'dan çadır satın aldıklarını açıklamıştı.

Haluk Levent'in bu açıklamalarının ardından Kızılay ve Kızılay dernek başkanı Ali Kınık eleştirilerin hedefi haline getirilmişti.

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95 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

Derneğin başkanı Kerem Kınık bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Kızılay Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

ERDOĞAN "BENİ ÜZDÜ" DEMİŞTİ

Seçim çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Burada bir gençlerin Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili soru sorması üzerine Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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