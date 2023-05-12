Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!

Son dakika Kızılay yönetim kurulu başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!

Son dakika... Kızılay yönetim kurulu başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri Tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğmuş büyük küçük demeden herkes imkanları nispetinde yardım seferberliği koşmuştu.

Özetle bu gelişmeler yaşanırken AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, Kızılay'dan çadır satın aldıklarını açıklamıştı.

Haluk Levent'in bu açıklamalarının ardından Kızılay ve Kızılay dernek başkanı Ali Kınık eleştirilerin hedefi haline getirilmişti.

95 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

Derneğin başkanı Kerem Kınık bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Kızılay Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

ERDOĞAN "BENİ ÜZDÜ" DEMİŞTİ

Seçim çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Burada bir gençlerin Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili soru sorması üzerine Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Detaylar geliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SGK Başuzmanı Karakaş: En düşük emeklilik maaşının 7500 olması emeklilerimiz memnun etmiştir
SGK Başuzmanı Karakaş: En düşük emeklilik maaşının 7500 olması emeklilerimiz memnun etmiştir
Hayır için keşkek pilavı dağıttılar: Efeler Ziraat Odası’ndan, bin 500 kişilik ikram
Hayır için keşkek pilavı dağıttılar: Efeler Ziraat Odası’ndan, bin 500 kişilik ikram
Bakan Akar: "Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz"
Bakan Akar: "Şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz"
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Son Haberler
2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı
2 ayrı ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu! Muğla ve Denizli’de masaj salonlarına baskın yapıldı
Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!
Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 95 gün sonra istifa etti!
Yarı final maçları yarın başlıyor! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final takımları hazır
Yarı final maçları yarın başlıyor! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final takımları hazır
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi
Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi
Kredisinde Uzun Vade Seçenekleri İle Ödeme! Halkbank Ev Almak İsteyenlere Destek Veriyor
Kredisinde Uzun Vade Seçenekleri İle Ödeme! Halkbank Ev Almak İsteyenlere Destek Veriyor
Çok Okunanlar
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Düğünler İçin Fon Müzikleri - En Güzel Duygusal Farklı Fon Müzikleri
Düğünler İçin Fon Müzikleri - En Güzel Duygusal Farklı Fon Müzikleri
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"