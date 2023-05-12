Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi

Teknosa, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre sektörünün en itibarlı markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en itibarlı kurum ve markalarının belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları ödül töreniyle duyuruldu.

TÜRKİYENİN EN İTİBARLI MARKALARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri’nde, gıdadan akaryakıta, bankacılıktan elektronik eşyaya 66 kategoride Türkiye’nin en itibarlı markaları ödüllendirildi.

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Türkiye’nin 66 ilinde 200’e yakın satış noktasında ve online kanallarıyla teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, “Elektronik Perakende Sektörünün En İtibarlı Markası” ödülünün sahibi oldu.

Törende, Teknosa adına ödülü pazarlama ekipleri aldı.

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