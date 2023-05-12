Otoyolda feci kaza! Yolcu minibüsü ile servis aracı birbirine girdi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 09 M 6241 plakalı yolcu minibüsü ile 09 M 4615 plakalı servis aracı Aydın-İzmir karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis aracı refüje çıkıp trafik lambasını devirerek dururken kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

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Otoyolda feci kaza! Yolcu minibüsü ile servis aracı birbirine girdi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu minibüsü ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolda feci kaza! Yolcu minibüsü ile servis aracı birbirine girdi!

MİNİBÜS ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE REFÜŞE ÇIKTI

Kaza, Umurlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 6241 plakalı yolcu minibüsü ile 09 M 4615 plakalı servis aracı Aydın-İzmir karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servis aracı refüje çıkıp trafik lambasını devirerek durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Minaset B., Mukaddes B. ve yabancı uyruklu bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre yoğunluk yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İHA

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