Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre ülke genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu havaya hakim, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE BAZI BÖLGELERDEKİ İLLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 kilometre/saat) kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak

Hava sıcaklıklarının yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

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KAYNAK: İHA

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