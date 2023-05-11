Toksik İlişki Ne Demek? Toksik İlişki Belirtileri Nelerdir?

Toksik ilişkilerde ortaya çıkan davranışlar arasında fiziksel, duygusal, psikolojik veya cinsel taciz, şiddet, aşağılama, eleştiri ve saldırganlık gibi davranışlar yer alabilir. Toksik bir ilişkide bir tarafın diğerinin isteklerini görmezden gelir veya reddeder kontrolü ele alır ve kişinin kendine güvenini, benlik saygısını ve özsaygısını zedeleyebilir. Toksik açıklamalar genellikle mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin bulunmadığını ortaya çıkarır. Peki toksik ilişki belirtileri nelerdir? İşte tüm davranışlar...

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Toksik İlişki Belirtileri Nelerdir?

Toksik bir ilişkide her iki partner de kendilerine zarar veren bir döngü içinde olabilirler. Bu döngü bir partnerin diğerine zarar veren davranışlar sergilemesi diğer partnerin ise bu davranışlar karşısında kaygı, endişe veya korku hissetmesi ile devam eder. Toksik bir ilişkiyi belirleyen bazı belirtileri ise şöyledir;

Güvensizlik söz konusudur. Herhangi bir neden olmadan diğer partnerin güvensiz hissetmesi bu belirtilerden ilkidir. Sürekli kontrol etme gereği duyar. Bir partnerin diğerinin hayatını kontrol etmeye çalışması kararlarını tek başına almaya çalışması veya sürekli olarak manipüle etmeye çalışması yine bir toksik ilişki belirtisidir. Sürekli eleştirilme aşağılama ve küçük düşürülme yani psikolojik baskı belirtilerdendir. Fiziksel veya cinsel şiddetin varlığı. Diğer partnerin güçsüzlüğünü kullanarak sözlü veya duygusal istismar etmek. Bağımlılık yaratan davranışlar sergilemek diğer partneri sürekli olarak aramak ve kontrol etmek. Sürekli olarak yalan söylemek diğer partneri aldatmak veya dürüst olmamak. İletişimde zorluk çekmek diğer partnerle konuşmaktan kaçınmak veya anlaşmazlıkları çözememek. Bu belirtiler bir arada veya ayrı ayrı görülebilir ve toksik bir ilişkidir.

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Bir partnerin diğerine sürekli zarar verdiği herhangi bir türden davranışın varlığı ile belirlenebilir.

Toksik Bir İlişki Düzelir mi?

Toksik bir ilişki düzeltilebilir, bu kolay bir süreç değildir. Toksik bir ilişkiyi düzeltmek için her iki partnerin de açık ve dürüst bir iletişim kurması, karşılıklı saygı ve anlayış göstermesi, iş birliği yapması ve sorunların üstesinden gelmek için çalışması gerekir. İlişkinin düzelmesi için her iki tarafın da değişim için istekli olması gerekmektedir. Toksik bir ilişkiyi düzeltmek bazen de mümkün olmayabilir. Bir partner diğerine sürekli olarak zarar veriyor ve bu davranışları değiştirmek için isteksizse ilişkinin sağlıklı bir hâle dönüştürülmesi zor olabilir. Bu durumda ilişkinin devam edip etmemesi kararı bireyin kendisi tarafından verilmelidir.