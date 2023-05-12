Tarımsal destekleme bugün başlıyor! Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Tarımsal destekleme bugün başlıyor! Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme bugün başlıyor! Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 407 milyon 840 bin 810 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 14 milyon 690 bin 468 lira, afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği 8 milyon 58 bin 450 lira oldu.

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KAYNAK: AA

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