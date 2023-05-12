Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladığı sırada "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit edilen AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, savcılığa suç duyurusunda bulundu, şüpheli de gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Seçim çalışması yaptığı sırada "Kafanıza mermi yağacak" diye tehdit edilen AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, savcılığa suç duyurusunda bulundu, şüpheli de gözaltına alındı.

"KAFANIZA MERMİ YAĞDIRIRIZ BURAYA GİRMEYE İZİN VERMEYİZ"

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı. Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit edildi. Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi. Tehditten hemen sonra polis harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Yurduseven ise savcılığa giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Seçim çalışması sırasında Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere esnafın yanına geçtiğine değinen milletvekili adayı Yurduseven, "Bu sırada, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım "Kafana mermi yağdırırız buraya girmenize izin vermeyiz" diye çok çirkin cümlelerle karşı karşıya kaldım. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, reisimiz gibi bu yola baş koyduk. Bizi hiçbir tehdit, şantaj yıldıramayacak, yolumuzdan döndüremeyecek. Bu davaya bin Fatima Yurduseven feda olsun" dedi.

"BEN DE BU ÇİRKİN İFADEYİ KINIYORUM"

Meral Akşaner'in mecliste mermi fırlattığına dikkat çeken Yurduseven, "Bugün kadın vekilin kafasına kurşun sıkılmakla tehdit ediliyor. Bir tweet dahi atılmadı. Hiçbir kınama yapılmadı. Ben de bu çirkin ifadeyi kınıyorum. Allah'ın izniyle AK Parti tekrar iktidara gelecek, Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecek. Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığımda biraz sendeledim. Çünkü daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Çirkin ifadeler kullanıldı, tehditler oldu ama ilk kez kafanıza kurşun yağdırırız gibi çok kötü bir tehdit aldım. Dün bir Cumhurbaşkanı adayı şantaj nedeniyle adaylığını geri çekti. Hemen sonrasında ben de ölüm tehdidi aldım"ifadelerini kullandı.

Yurduseven, suç duyurusunda bulunup tekrar kaldığı yerden seçim çalışmasına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektilerBu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler

Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildiTeknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi

Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."

Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası GeldiHalkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi

E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi YapılıyorE-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor

Aldatmak Dizisine Yeni Katılan Nursel Köse Diziye Öyle Bir Renk Kattı Ki? Dizinini Çehresi DeğiştiAldatmak Dizisine Yeni Katılan Nursel Köse Diziye Öyle Bir Renk Kattı Ki? Dizinini Çehresi Değişti

Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!

AK Partinin Kürtçe Erdoğan seçim müziği izlenme rekorları kırıyorAK Partinin Kürtçe Erdoğan seçim müziği izlenme rekorları kırıyor

Otoyolda feci kaza! Yolcu minibüsü ile servis aracı birbirine girdi!Otoyolda feci kaza! Yolcu minibüsü ile servis aracı birbirine girdi!

Kilolarca esrar çıktı! Aracın ses sisteminde uyuşturucu depoladılar!Kilolarca esrar çıktı! Aracın ses sisteminde uyuşturucu depoladılar!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi
Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi
Kredisinde Uzun Vade Seçenekleri İle Ödeme! Halkbank Ev Almak İsteyenlere Destek Veriyor
Kredisinde Uzun Vade Seçenekleri İle Ödeme! Halkbank Ev Almak İsteyenlere Destek Veriyor
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Düğünler İçin Fon Müzikleri - En Güzel Duygusal Farklı Fon Müzikleri
Düğünler İçin Fon Müzikleri - En Güzel Duygusal Farklı Fon Müzikleri
Son Haberler
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Ölümle tehdit ettiler! AK Parti kadın milletvekili adayı, savcılığa suç duyurusunda bulundu
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Bu vicdansızlığı da yaptılar! Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdııp, adına kredi çektiler
Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Teknosa birinci oldu! Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!
Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!
Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak
Engelli vatandaşlara akıllı saat projesi! Hediye edilen akıllı saat ile kaybolan vatandaşlara hızlıca ulaşılacak
Çok Okunanlar
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Muharren İnce'ye kaset kumpasının düğmesine basan karanlık isim o FETÖ'cü çıktı
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Bakan Soylu: "Muharrem İnce'ye kaset kumpas olayının Fail, FETÖ ve Amerika'dır."
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Kulağından kene çıktı! Ağrı sebebiyle gittiği hastanede KKKA tanısı koyuldu!
Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak
Bugün yurtta genel olarak bulutlu hava hakim olacak
Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!
Almanya'da Mercedes fabrikasında katliam! Düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti!
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"