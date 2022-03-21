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Muharrer ne demek, TDK'ya göre Muharrer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muharrer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muharrer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muharrer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muharrer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muharrer ne demek, TDK'ya göre Muharrer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muharrer ne demek? Muharrer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muharrer kelimesi. Peki muharrer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muharrer nedir, muharrer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHARRER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muharrer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muharrer kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muharrer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş

MUHARRER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nama muharrer senet.

MUHARRER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- emre muharrer senet

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