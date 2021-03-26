Muhasebe Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Meslek Elemanı Maaşları, İş İlanları

Muhasebe Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Muhasebe Meslek Elemanı ne iş yapar, Muhasebe Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Meslek Elemanı kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden kişidir.

Muhasebe Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Meslek Elemanı Maaşları

Muhasebe Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük Muhasebe Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Önlisans mezunu olmanız gerekmektedir.

Muhasebe Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Muhasebe Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenlemek ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydetmek,

b) İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlamak,

c) Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip etmek,

d) İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırmak, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip etmek,

e) Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olmak,

f) Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalamak, kanuni sürelere uygun olarak saklamak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal işlemler yapan ve malzeme kayıtları tutan büro elemanları alt ana grupta yer alır

Meslek Grubu :

Sayısal işlemler yapan büro elemanları meslek grubu içerisindedir.

Muhasebe Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4311.07 olarak belirlenmiştir

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