Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Muhasebeci Maaşları, Muhasebeci İş İlanları​​​​​​​

Muhasebeci bir kuruluşun mali işlemlerinin bir bölümünün kayıtlarını tutan kişidir. Muhasebeci olmak isteyen adaylar, bu mesleğin maaşları hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? İşte, 2022 Muhasebeci Maaşları, Muhasebeci İş İlanları...

Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Muhasebeci Maaşları

Muhasebeci maaşı ortalama aylık ücret 6.500 TL civarında. Ortalama ücret, bir meslekte çalışan işçilerin yarısının bu miktardan daha fazla ve yarısının daha az kazandığı ücrettir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Muhasebeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Muhasebeci olmak için lisans mezunu olmak gerekir.

​​​​​​​Muhasebeci Ne İş Yapar?

Muhasebeci işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bağlı olduğu kuruluşun tahsil, tediye ve mahsup fişlerini yazmak ve imzalatmak,

b) Tahsilat fişiyle para tahsil etmek,

c) Tediye fişi ile ödeme yapmak,

d) Kuruluş adına gelen ve gönderilecek para için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

e) Harcırah ödemek,

f) Mahsubunu yapmak,

g) Maaş bordrolarını düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak,

h) Ücretleri dağıtmak,

i) Tahsil edilen ve ödenen miktarları kasa mevcudu ile karşılaştırmak,

j) Kayıtlarla ilgili belgelerin doğruluğunu kontrol etmek,

k) Gerekli yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını tutmak,

l) Belirli aralıklarla muhasebe defterinin mutabakatını sağlamak,

m) Stokların fiziksel kontrolünü yapmak,

n) Komisyonları, iskontoları ve faiz fiyatlarını hesaplamak ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebeci Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Grupları arasında yer almaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları içerir.

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Muhasebeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebeci mesleğinin meslek kodu 2411.09 olarak belirlenmiştir

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