Muhat ne demek, TDK'ya göre Muhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhat ne demek? Muhat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhat kelimesi. Peki muhat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhat nedir, muhat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş

- Kitabın sırt kâğıdı ile mukavvasının arasında isteka ile bastırılarak oluşturulmuş hafif çukurluk

