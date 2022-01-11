Muhatara ne demek, TDK'ya göre Muhatara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhatara ne demek? Muhatara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhatara kelimesi. Peki muhatara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhatara nedir, muhatara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHATARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhatara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhatara kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhatara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Korku verici durum, tehlike

- Zarar, ziyan

