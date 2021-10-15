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Muhatarasız ne demek, TDK'ya göre Muhatarasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhatarasız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhatarasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhatarasız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhatarasız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhatarasız ne demek, TDK'ya göre Muhatarasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhatarasız ne demek? Muhatarasız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhatarasız kelimesi. Peki muhatarasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhatarasız nedir, muhatarasız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHATARASIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhatarasız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muhatarasız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tehlikesiz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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