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Muhavere ne demek, TDK'ya göre Muhavere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhavere kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhavere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhavere nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhavere kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhavere ne demek, TDK'ya göre Muhavere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhavere ne demek? Muhavere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhavere kelimesi. Peki muhavere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhavere nedir, muhavere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Muhavere kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Muhavere kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MUHAVERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhavere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhavere kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhavere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma

MUHAVERE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muhavere etmek

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