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Muhayyerkürdi ne demek, TDK'ya göre Muhayyerkürdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhayyerkürdi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhayyerkürdi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhayyerkürdi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhayyerkürdi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhayyerkürdi ne demek, TDK'ya göre Muhayyerkürdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhayyerkürdi ne demek? Muhayyerkürdi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhayyerkürdi kelimesi. Peki muhayyerkürdi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhayyerkürdi nedir, muhayyerkürdi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHAYYERKÜRDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhayyerkürdi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhayyerkürdi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhayyerkürdi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir makam

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