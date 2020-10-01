Mühendislik Tamamlama tercih işlemleri başladı : Tercih kılavuzu yayımlandı
Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini 1 Ekim itibariyle ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapabilecek.
Mühendislik Tamamlama (Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı) tercihleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemleri yapılacak.
TERCİHLER NE ZAMAN SON?
Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2020-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
2020-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu
MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA SINAVI HAKKINDA
Mühendislik Tamamlama Sınavı Ankara’da uygulanmaktadır. Sınavda toplam 60 soru bulunur ve adaylara 90 dakikalık süre verilir. Mühendislik tamamlama sınavının geçerlilik süresi bir öğretim yılı olarak belirlenmiştir. Yani mühendislik tamamlama sınavına giren kişi aldığı puanı o öğretim yılı içerisinde kullanabilir. Daha ileri ki bir tercih işlemlerinde tekrardan kullanamaz.
Mühendislik tamamlama programına başvuru yapabilecek olan bölümler şöyle belirlenmiştir:
- Bilgisayar Öğretmenliği
- Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
- Döküm Öğretmenliği
- Elektrik Öğretmenliği
- Elektronik Öğretmenliği
- Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
- Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
- Enerji Öğretmenliği
- Kalıpçılık Öğretmenliği
- Kontrol Öğretmenliği
- Makine Öğretmenliği
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
- Mekatronik Öğretmenliği
- Metal Öğretmenliği
- Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
- Otomotiv Öğretmenliği
- Talaşlı Üretim Öğretmenliği
- Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
- Tekstil Öğretmenliği
- Tekstil Terbiye Öğretmenliği
- Telekomünikasyon Öğretmenliği
- Tesisat Öğretmenliği ve Yapı Öğretmenliği