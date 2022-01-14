Müheyya ne demek, TDK'ya göre Müheyya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müheyya ne demek? Müheyya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müheyya kelimesi. Peki müheyya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müheyya nedir, müheyya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHEYYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müheyya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müheyya kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müheyya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hazır



MÜHEYYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her şey emre müheyya, hazır bir vaziyette bekliyor.

