Muhik ne demek, TDK'ya göre Muhik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhik ne demek? Muhik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhik kelimesi. Peki muhik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhik nedir, muhik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haklı, doğru

