Muhittin Böcek'in acı günü! Ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İki hafta önce korona virüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı anda eşi ve çocuğuyla birlikte tedavi gören Şadi Böcek'in eşi ve oğlu tedavinin ardından taburcu edildi ancak kendisi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Üç çocuk babası olan Şadi Böcek'ten bugün acı haber geldi.

Muhittin Böcek abisi Şadi Böcek kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü?

''CANIMDAN ÖTE AĞABEYİM''

Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" ifadeleri ile duyurdu.