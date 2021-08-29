Muhittin Böcek abisi Şadi Böcek kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar en çok aratılan sorular arasında yer aldı. İşte detaylar...

ŞADİ BÖCEK KİMDİR, NERELİ?

1958 doğumlu olan Şadi Böcek'in Nereli olduğu bilinmemektedir. Şadi Böcek turizm ve taşımacılık sektörüyle uğraşmaktadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şadi Böcek, evli ve üç çocuk babasıdır.

ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması sonucu yaklaşık 2 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Böcek'in, akciğerine pıhtı atması sonucu 63 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.