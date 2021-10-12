Mühmel ne demek, TDK'ya göre Mühmel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mühmel ne demek? Mühmel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mühmel kelimesi. Peki mühmel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mühmel nedir, mühmel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHMEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mühmel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mühmel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mühmel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bırakılmış, bakılmamış, ilgisizliğe uğramış

